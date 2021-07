La Lazio continua ad attendere novità sul fronte Correa. Il Tucu è il principale indiziato a lasciare il club in estate come richiesto da lui stesso. Al momento sono ancora due le squadre interessate all'argentino. La prima è il Psg. Come riporta Repubblica però la Lazio vuole almeno 20 milioni fissi più Sarabia, ma la cifra ritenuta alta dai parigini. L'altro club è il Tottenham, che al momento sul piatto avrebbe messo 25 milioni di euro. Lotito pretende almeno 35 milioni per lasciar partire il Tucu.