Non solo la Lazio su Davide Biraschi. Il difensore del Genoa, cresciuto nel Grosseto ed esploso ad Avellino, piace anche all'Atalanta, sempre molto attenta sul mercato. Centrale di una difesa a 3, ma anche laterale, il classe '94 è l'ideale per il calcio di Inzaghi e di Gasperini.