Strigliata di Lotito alla Lazio. Ieri il presidente biancoceleste si è presentato a Formello e a tenuto a colloquio tutta la squadra e lo staff, insieme anche al ds Tare. Il KO di Lecce e soprattutto il modo in cui è arrivato non sono andati giù al patron che ha chiesto un'immediata reazione ai suoi uomini, messi tutti sotto accusa.



Già il giorno prima Sarri aveva inchiodato alle proprie responsabilità i protagonisti della debacle del Via del Mare. Una situazione comunque non nuova in casa Lazio, visto che i balck out della squadra e gli atteggiamenti presuntuosi in campo di alcuni uomini si ripetono ciclicamente, da diverso tempo. Il tecnico in particolare si aspetta di più dai senatori dello spogliatoio. Su tutti Milinkovic, apparso appannato sia nelle ultime gare prima del Mondiale, sia alla ripresa tre giorni fa. Contro l'Empoli servirà in ogni caso un pronto riscatto da parte di tutti per rimettersi subito in carreggiata nella corsa Champions.