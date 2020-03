Tutto fermo. La Serie A dovrà recuperare almeno due giornate, bisogna riorganizzare calendario e programmi, con la speranza di riprendere dai primi di aprile. Inzaghi e la sua Lazio dovranno provare l'assalto al primo posto dopo una lunga preparazione, stile ritiro estivo.



IL NUOVO PIANO INZAGHI - Come riporta il Corriere dello Sport Simone Inzaghi sta preparando un nuovo piano di allenamento. I dettagli non sono ancora noti, l’idea però è quella che il tecnico piacentino non vuole in nessun modo che la squadra perda tenuta fisica e mentale, quindi continuerà a battere ferro con allenamenti a Formello, intervallati da giorni di riposo. Non solo: sta pensando di far lavorare i giocatori anche da casa, in modo da evitare rischi di contagio.