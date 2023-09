Toma Basic non è stato inserito in Lista Champions dalla Lazio e il motivo è rappresentato anche dalla possibilità di un addio per il mercato in queste ore. In questi giorni, riporta Sportitalia, si sono fatti avanti per il centrocampista due club turchi che però non convincono ancora il giocatore. Per questo la mossa di Sarri, per provare a convincerlo verso l'addio.