Pedro e la Lazio avanti insieme. Come scrive Il Messaggero questa mattina, c'è stato lo scambio di documenti, via pec tra club e giocatore per mettere nero su bianco l'accordo per il prolungamento di contratto che era già stato trovato da mesi. La firma sul rinnovo è arrivata. L'ex Barça, Chelsea e Roma resterà in biancoceleste per un altro anno, con un'opzione fino al 2025. Ingaggio a 2,2 milioni più bonus. Si attende solo il comunicato ufficiale da parte della società.