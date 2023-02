Corsa alla Champions in primo piano nel lungo weekend di Serie A, con Lazio e Atalanta protagoniste della partita clou del turno. Nell'anticipo di domani sera all'Olimpico sono in palio punti preziosissimi per il quarto posto, al momento occupato dai biancocelesti ma con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. Anche per i betting analyst sarà la sfida più equilibrata di giornata: è la squadra di Sarri (imbattuta con l'Atalanta da quattro partite) a partire con un leggero vantaggio, a 2,40, con Gasperini poco più in alto (2,90) e con il segno «X» offerto a 3,35. Stessa tendenza nelle preferenze degli scommettitori, che nel 40% dei casi hanno puntato sulla Lazio, contro il 32% finito sui nerazzurri. Lo scorso anno a Roma la sfida si chiuse sullo 0-0, ma stavolta gli analisti prevedono una partita da almeno tre reti complessive (l'Over 2,5 è a 1,75). Sul fronte dei gol, Immobile svetta nelle scommesse sui marcatori a 2,30; occhi puntati anche su Zaccagni e Felipe Anderson, decisivi nel blitz a Bergamo dello scorso ottobre e ora dati rispettivamente a 4,50 e 4,25. Lookman si conferma ancora una volta l'uomo più pericoloso dell'Atalanta (3,65), affiancato da Hojlund la cui firma sul match pagherebbe 3,85. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, l'Atalanta è la squadra che più di tutte ha segnato su rigore (7 volte): una rete su penalty stavolta è offerta a 7,50, mentre un tiro vincente dal dischetto per la Lazio è a 6,00.