La Lazio è pronta a ripartire. O meglio, sta addirittura accelerando: voleva tornare in campo da mercoledì 6 maggio, la nuova ordinanza della Regione Lazio ha dato la possibilità di anticipare ancora. Una corsa contro il tempo, come ha spiegato Tare, per organizzare tutti i test sierologici: nonostante la circolare del Viminale, molti club grazie alle ordinanze regionali sono finalmente pronti a riaprire.



ALLENAMENTI SERIE A - La Lazio tornerà in campo, è stata sempre in prima fila, ha già tutti i giocatori che scalpitano per allenarsi fuori casa. Come riporta il Correire dello Sport, entro 72 ore verranno effettuati tamponi e test sierologici. Il Centro Sportivo di Formello è pronto: ambienti sanificati, nuovi macchinari per i test, sta per iniziare la fase 2.