E' una Lazio irriconoscibile quella allenata da Maurizio Sarri, che nelle prime sette giornate di campionato si trova solamente al sedicesimo posto. E pensare che l'anno scorso viaggiava su ritmi completamente differenti, segnando con una certa semplicità e vantando una media di 2,1 gol a partita nelle prime dieci giornate di A. L'euforia in casa Lazio, dopo il rocambolesco pareggio contro l'Atletico Madrid in Champions e la buona prestazione in casa contro il Torino, è però durata solamente qualche giorno e non è sicuramente bastata per mettere a tacere le critiche, vista anche la sconfitta in casa del Milan per 2-0.



La problematica di cui soffre la Lazio continua ad essere la difficoltà nel trovare la via del gol, che è però complicata da spiegare, visto il grande potenziale offensivo di cui dispone la rosa di Sarri. L'aria in casa Lazio si fa sempre più pesante, Lotito è furioso, ma mantiene la fiducia nell'allenatore, mentre i tifosi lo mettono sotto accusa.

Domani sera, però, c'è ilin Champions, a Glasgow, e c'è bisogno dida parte di tutta la squadra, specialmente dal tridente offensivo. L', a breve termine, della Lazio rimane quello dientrambe le partite, tra Europa e campionato, prima della sosta, in modo tale da sfruttare la pausa per ritrovare la via della rete.