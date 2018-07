È fatta per l'arrivo di Joaquin Correa alla Lazio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club biancoceleste e il Siviglia hanno raggiunto l'accordo per una cifra vicina ai 16 milioni di euro più 3 di bonus. In questi minuti è in corso lo scambio di documenti tra le due società. Il calciatore firmerà un contratto di cinque anni.



IL RITORNO - 'El Tucuman' Correa torna in Italia a distanza di due anni dal trasferimento dalla Sampdoria al Siviglia. Il classe 1994 - tre gol e due assist in 31 presenze con la maglia blucerchiata - prende il posto di Felipe Anderson, passato dai biancocelesti al West Ham per una cifra complessiva superiore ai 45 milioni di euro.