Lazio, è fatta per Tchaouna dalla Salernitana: le cifre

7 minuti fa



In attesa di risolvere il caso legato al rinnovo del contratto del centrocampista giapponese Daichi Kamada, la Lazio sta definendo l'ingaggio di Loun Tchaouna. L'attaccante esterno francese (nato in Chad l'8 settembre 2003) arriverà dalla Salernitana per 8 milioni di euro, la cifra della clausola di rescissione presente nel suo contratto con il club campano. Per lui è già pronto un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2028.



Tchaouna in questa stagione ha segnato 6 gol (4 in Serie A e 2 in Coppa Italia) in 35 presenze con la maglia della Salernitana, che nello scorso mercato estivo lo aveva acquistato per 3 milioni di euro dal Rennes dopo un anno di prestito al Digione.