Lazio e Fiorentina si contendono il portiere che ha stregato Morata

Marco Tripodi

45 minuti fa



La porta di Lazio e Fiorentina potrebbe presto parlare portoghese.



Biancocelesti e viola sono sulle tracce di un nuovo estremo difensore al quale affidare la difesa dei pali delle rispettive porte in vista della prossima stagione. Tra i profili sondati dalle due dirigenze uno coincide con il nome di Rui Silva, da tre stagioni numero 1 del Betis.



30 anni, nel giro della nazionale maggiore del suo paese con la quale ha debuttato nel 2021, Rui Silva si sta imponendo come uno dei portieri più affidabili della Liga. Soltanto in questa stagione sta viaggiando alla media di oltre tre parate a partita, tra le più alte nel massimo torneo iberico. Inoltre è riuscito a tenere inviolata la propria rete in ben nove dei trenta incontri disputati tra Liga, Copa del Rey ed Europa League. In occasione della partita con l'Atletico Madrid ha effettuato il record stagionale di parate in una singola partita del campionato spagnolo (11), respingendo un rigore ad Alvaro Morata e murando anche le successive due ribattute del puntero colchonero.



Il suo contratto con il Betis, club in cui è approdato nell'estate 2021 dopo una lunga militanza con il Granada, scadrà nel giugno 2026 mentre il suo cartellino è valutato attorno agli otto milioni di euro. Lazio e Fiorentina, che da tempo hanno messo gli occhi su di lui, potrebbero tuttavia riuscire a strappare un paio di milioni di sconto assicurandosi a un prezzo relativamente basso un portiere esperto ma con ancora diverse stagioni davanti a sé per farsi valere e apprezzare anche in Italia.