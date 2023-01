L'allenatore Thiago Motta chiama al Bologna il terzino destro francese dello Spezia, Amian. Intanto il club rossoblù ha effettuato un sondaggio col Napoli per il prestito dell'ala Alessio Zerbin, dalla Reggina rientra il portiere Ravaglia. In uscita Vignato tra Cremonese e Sassuolo, Musa Juwara va in prova all'Odense.



Inoltre si tratta il rinnovo del contratto col centrocampista argentino Nicolas Dominguez, cercato da Fiorentina e Lazio sempre secondo la Gazzetta dello Sport: offerto un prolungamento dal 2024 al 2026 con aumento di stipendio a 1,5 milioni di euro all'anno bonus compresi.