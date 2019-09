Esce Sergej Milinkovic Savic, e i tifosi dell'Inter lo salutano con un caloroso applauso. Non basta l'amicizia tra le tifoserie di Inter e Lazio per raccontare la simpatia dei tifosi dell'Inter per il serbo: bisogna tornare al calciomercato.



MILINKOVIC INTER - Milinkovic è stato accostato all'Inter per tutta l'estate: è un vecchio pallino di Beppe Marotta, che ha provato a portarlo anche alla Juventus. Le lusinghe estive non hanno avuto risultati: Lotito è stato inamovibile, nulla di fatto. Per molti tifosi nerazzurri, sarebbe stato l'acquisto ideale in mediana, e lo hanno voluto dimostrare con gli applausi. Da parte sua, Milinkovic ha ringraziato con un cenno.