Mattéo Guendouzi sta entrando nel cuore di tutti in casa Lazio. Il pubblico lo ha già eletto a proprio beniamino, non solo per la prestazione nel derby. Da diverse gare è diventato titolare mostrando in campo combattività e grinta che hanno conquistato l'affetto dei tifosi, che ora aspettano solo un suo gol.



Ma anche dentro lo spogliatoio e tra le mura del centro tecnico biancoceleste il centrocampista è diventato in poco tempo uno dei leader del gruppo. Carattere e carisma al servizio dei compagni lo stanno facendo diventare sempre di più una colonna portante della squadra. E Sarri ne apprezza l'applicazione in campo e in allenamento. Come scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, l'ex Marsiglia è stato tra il secondo a percorrere più kilometri in campo contro la Roma (11,321). Meglio di lui ha fatto solo Luis Alberto (11,545).