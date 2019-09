Uniti dal gemellaggio, uniti nel nome di "Diabolik", capo ultras della Lazio ucciso a Roma quest'estate. Stasera primo incontro tra due tifoserie storicamente amiche dopo la morte violenta di Fabrizio Piscitelli. Fino a ieri, come riporta la Gazzetta dello Sport, non si avevano notizie di particolari iniziative per commemerarlo.



ULTRA' UNITI PER DIABOLIK - La data è cerchiata col rosso dalle forze dell'ordine: oggi Inter e Lazio in campo si affronteranno in un match dal sapore di altissima classifica, gli uomini di Conte dovranno rispondere alla vittoria a Brescia della Juventus. Ma l'allerta è alta sugli spalti: non sono previste coreografie, niente di tutto questo. Le due tifoserie saranno unite dal ricordo, ma l'ultima volta, a Milano, tifosi della Lazio esposero uno striscione inneggiante a Mussolini: 8 daspo il risultato. La coreografia degli ultrà interisti per "Diabolik" spaccò i tifosi nerazzurri: più di qualcuno prese le distanze. Stasera invece, le distanze tra le due tifoserie "amiche" saranno ridottissime, uniti nel ricordo.