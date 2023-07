Che futuro per Piotr Zielinski? Il centrocampista del Napoli è in scadenza al 30 giugno 2024 ed è il più grande obiettivo di mercato della Lazio di Sarri per sostituire Milinkovic Savic (che vola all'Al Hilal), ma anche uno dei possibili obiettivi di mercato della Juventus per rinforzare il centrocampo a prescindere dal futuro di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Sportitalia, tuttavia, anche per l'ex-Empoli stanno arrivano diverse proposte dall'Arabia Saudita che, se non ci sarà una svolta in tempi rapidi, potrebbe far vacillare la volontà di Zielinski il quale finora ha sempre detto no all'addio al calcio europeo.