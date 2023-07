Luca Pellegrini non è stato riscattato al termine della passata stagione e ora la Lazio sta spingendo per un colpo in fascia che allontana l'esterno italiano rientrato alla Juventus. Da tempo il club biancoceleste sta trattando con l'Az Alkmaar per provare a trovare un'intesa economica per Milos Kerkez e, in queste ore, la squadra mercato di Lotito ha mosso passi avanti importanti per lui.





ACCORDO COL GIOCATORE - La società biancoceleste ha incontrato infatti in questi giorni l'agente del giocatore, che tra l'altro è lo stesso di Luis Alberto. E se per il fantasista l'accordo per il rinnovo di contratto è già stato trovato, nella giornata di oggi è stata raggiunta l'intesa anche con l'esterno ungherese, già transitato in Serie A e poi scaricato dal Milan che non aveva voluto puntare su di lui dopo l'anno di Primavera.



COSA MANCA PER CHIUDERE - Ora la Lazio deve affondare il colpo anche con l'Az Alkmaar consapevole che la prima alternativa sul tavolo per il terzino ungherese, il Benfica, è sfumata proprio in queste ore con l'acquisto di Jurasek. La cifra richiesta dal club olandese è di 15 milioni di euro, la stessa cifra prevista per il riscatto di Pellegrini a cui però la Lazio non è finora arrivata. La distanza c'è ed è di circa 5 milioni, ma anche attraverso i bonus e con i soldi della Champions la svolta nell'affare è davvero a un passo.