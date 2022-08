L'attacco della Lazio ancora non carbura. Un solo gol nelle ultime tre amichevoli e un rendimento non brillante da parte di tutto il reparto, in questa fase pre-stagionale. Ne parla questa mattina il Messaggero. Zaccagni e Felipe Anderson hanno inciso poco. Immobile ha segnato solo 3 reti e sbagliato due rigori. I giovani Cancellieri e Romero si sono visti bene a sprazzi, ma non sono ancora pienamente giudicabili. Si salva solo Pedro, che sembra già pronto per domenica, quando ci sarà da fare sul serio col Bologna



Questione di rodaggio, certo, ma servirà riprendere al più presto le misure. Il reparto avanzato è quello che ha subito meno stravolgimenti rispetto alla passata stagione. Eppure sembra essere quello con più difficoltà al momento nel ritrovare i giusti meccanismi. Ci saranno cinque giorni di tempo, da domani, per lavorare al meglio e farsi trovare preparati ad affrontare la squadra di Mihajlovic. Partire col piede giusto non potrà che aiutare il gruppo ad ingranare da subito la marcia giusta, senza pensare alla fatica nelle gambe, inevitabilmente ancora imballate.