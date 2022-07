Sorridente, partecipe, diligente in allenamento: Luis Alberto è senza dubbio tra le sorprese posivite di questo ritiro. Ne parla oggi Repubblica, descrivendo una situazione che ha piacevolmente stupito in primis i compagni di squadra, contenti di vedere lo spagnolo contento e concentrato sul lavoro sin dal primo giorno. In passato infatti le sue bizze caratteriali avevano un po' stonato nell'ambiente biancoceleste. Dall'arrivo in ritardo l'anno scorso ai diverbi con mister Sarrri, solo per citare le questioni relative all'ultima stagione, più volte si è ipotizzato che il legame tra il Mago e la Lazio potesse rovinarsi irrimediabilmente. In questi primi dieci giorni sotto le tre cime di Lavaredo, invece l'approccio del 10 è stato perfetto, per la felicità soprattutto del tecnico che vuole continuare a puntare su di lui.