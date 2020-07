Lazio, sfuma un sogno di mercato? Uno dei nomi caldi dell'estate sarà Memphis Depay: il fantasista, accostato alla Lazio e al Milan in passato, potrebbe invece finire in Premier League. Su di lui, come rivela Le10Sport, c'è l'Arsenal: la squadra inglese vorrebbe portarlo in Inghilterra.



MERCATO LAZIO - Il n.1 del Lione, Aulas, a maggio aveva aperto alla cessione: dall'Inghilterra si era parlato più volte di un colpo da Champions, Depay alla Lazio sarebbe stato un acquisto top. Nulla di compromesso, ma Mikel Arteta, l'allenatore dei Gunners, lo avrebbe puntato: Depay tecnicamente è indiscutibile, gli unici dubbi sono relativi al suo carattere.