Lazio e Napoli, osservato Steijn in Olanda

C'è un trequartista che sta letteralmente incantando in Olanda e che sta attirando su di sé le attenzioni di mezza Europa e, in particfolare anche di diversi club di Serie A. Si tratta di Sem Steijn, fantasista classe 2001 del Twente.



Nel campionato dei De Jong, Gimenez e Brobbey, Steijn è il miglior centrocampista per apporto in zona gol con 14 reti e 2 assist in 30 minuti all'attivo. Destro di piede con contratto in scadenza fra un anno (ma con un'opzione di rinnovo per un'altra stagione in favore del club) secondo la stampa olandese è finito nel mirino in Italia di Lazio e Napoli.