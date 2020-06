La Lazio stava volando, e l'affluenza allo stadio lo dimostra. La squadra di Inzaghi, in lotta per lo Scudetto, ad un solo punto dalla Juventus, ha attirato gli appassionati e tifosi biancocelesti, tanto da far diventare l'Olimpico uno degli stadi più caldi d'Italia.



OLIMPICO BOLGIA - Come riporta il celebre sito Trasfermarkt, la Lazio occupa il terzo gradino per numero di pubblico, dietro rispettivamente a Inter e Milan. In quattordici partite giocate, i biancocelesti allo stadio sono stati 540.398, con una media di 38.599 a sfida. I nerazzurri, in testa in questa speciale graduatoria possono vantare 65.800 spettatori in media.