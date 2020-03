Lazio e Roma contro il Coronavirus. Se Totti e De Rossi hanno devoluto apparecchiature ed offerte allo Spallanzani, in casa Lazio non vogliono essere da meno. Come riporta Leggo, alla raccolta fondi lanciati dal noto personaggio Social Damiano Er Faina, rinominata Un letto per il Lazio, hanno subito contribuito Ciro Immobile e Joaquin Correa.



DERBY CONTRO IL CORONAVIRUS - Redditizia anche quella lanciata dalla community social Chefaticalavitadabomber: una piccola challenge, palleggi con qualsiasi cosa sia sotto mano in questo stop forzato. Il primo ad aderire è stato il difensore della Lazio Acerbi, seguito sempre da Immobile, che ha lanciato la sfida al centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. Che a sua volta ha coinvolto Manolas e Dzeko, fautore di una raccolta fondi per lo Spallanzani.