Sempre Manchester United, solo United. Stavolta Milinkovic Savic non c'entra niente: i Red Devils sarebbero piombati su un altro obiettivo Lazio, quel Fernando Llorente che poteva regalare esperienza e centimetri all'attacco. Trattato dalla Roma, corteggiato da Lazio e Fiorentina, potrebbe rimanere in Premier.



MERCATO LAZIO - Dopo l'esperienza al Tottenham, Llorente potrebbe accettare la corte dello United, che in questo modo aprirebbe clamorosamente alla cessione di Romelu Lukaku. Un colpo sicuro, un tentativo di cautelarsi in caso di partenza improvvisa del belga. E le italiane, Lazio compresa, rimangono per ora alla finestra.