Gli effetti dell'emergenza: Roma e Lazio non sono mai state così vicine. Nelle ultime ore anche la Roma si sta esponendo in maniera importante sulla questione allenamenti: ha parlato l'allenatore giallorosso Fonseca, sottolineando l'anomalia della questione. Le due società romane non condividono per nulla le decisioni prese dal governo per quanto riguarda la ripresa del campionato di Serie A.



ALLENAMENTI NEI PARCHI ROMA E LAZIO - I centri sportivi rimarranno chiusi: le due società stanno studiando un piano per ripiegare nei parchi della capitale e nelle ville immense che Roma offre: da Villa Borghese a Villa Ada, passando per Villa Balestra. Come riporta il Corriere dello Sport, Lazio e Roma vogliono consentire ai loro atleti di allenarsi fuori casa, lasciando la propria abitazione e la routine quotdiana - compresa di sessioni personalizzate - che oramai prosegue da settimane.