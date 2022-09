Anche in questa stagione è Felipe Anderson il vero inamovibile per Sarri. Lo scorso anno non ha saltato neppure una presenza in campionato con la Lazio. In queste prime giornate il trend è confermato: 9 partite giocate su 9, contando anche la coppa.



Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, c'è anche un netto miglioramento nelle prestazioni. Perché a presenza costante non sempre è corrisposta in passato la continuità di rendimento. Invece fin qui il brasiliano è il calciatore col maggior numero di dribbling riusciti in A, ha realizzato 10 cross su azione ed è anche in testa in testa alla classifica dei contrasti tra i biancocelesti con 15 tackle riusciti in 7 gare (2,1 di media a partita). Sarri si gode quindi un Pipe finalmente arrivato ad alzare la soglia di rendimento e spera di poter contare sulle sue qualità in maniera costante per tutto il resto della stagione.