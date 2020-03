La lotta Scudetto è ufficialmente una storia per due. Lazio e Juventus si trovano in testa alla classifica, ora la sfida è lanciata. In un'Italia spaccata in due dal Coronavirus, in un'Allianz Stadium vuoto, la Vecchia Signora si riprende la testa della classifica. E la sfida alla Lazio è lanciata.



INZAGHI LANCIA LA SFIDA - Il campionato potrebbe fermarsi fino ad inizio aprile, o addirittura essere sospeso: Simone Inzaghi, come evidenzia l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non ci sta. Sta sognando e vuole continuare a farlo con i suoi uomini, il tecnico piacentino sta già programmando il futuro. Se dovesse essere confermata la sospensione del torneo Inzaghi imbastirà un nuovo programma di allenamento per farsi trovare pronti. Nella testa del mister c'è anche l'idea di un mini-ritiro: fondamentale per farsi trovare pronto, e nello stesso tempo aiutare i suoi. Una piccola arma segreta, in un momento emergenziale.