Lazio, è tornata la 'zona Caicedo': numeri da urlo negli ultimi 15 minuti di gara

Qualche tempo fa si chiamava zona Cesarini. A Roma, sponda biancoceleste, grazie a un attaccante equadoriano rimasto nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti, è diventata la zona Caicedo. E ancora adesso che il panterone non è più a Formello da un po' in molti la chiamano così. Se ne facciano una ragione i vari Pedro, Isaksen (per citare solo gli ultimi due marcatori dei minuti finali) e tutti gli altri che quest'anno hanno regalato allamomenti di gioia nelle battute finali dei match. Come scrive il Messaggero stamattina, sonodi gioco (più recupero). Otto solamente quelli arrivati dopo il 90'.

Il dato, aggiornato ieri dopo la vittoria al cardiopalma contro il Viktoria Plzen, testimonia come tanto in campionato quanto in coppa siano assolutamente letali nei minuti finali. Una prediposizione che sembrava essersi un po' persa nel periodo sarriano e che invece con Baroni la squadra sta recuperando.è uno degli aspetti su cui il tecnico biancoceleste quest'anno ha insistito maggiormente sin dall'inizio. Anche ieri, prima della gara lo ha ribadto: niente alibi, nemmeno su un terreno di poco adatto a qualsivoglia sport, focus solo sull'obiettivo. E i frutti del lavoro si stanno vedendo.