Si può dominare una partita in molti modi, Luis Alberto ha scelto di farlo in quello più stiloso. Nel tabellino e negli occhi di chi ha guardato Napoli-Lazio lo spagnolo ci è finito più volte e sfoggiando tutta la sua classe. Un gol di tacco per il vantaggio, una finta per liberare Kamada per il raddoppio: il Mago è tornato a dispensare i suoi trucchi in Serie A.SHOW - Già a Lecce, Luis Alberto aveva messo in porta Immobile che pareva aver incanalato la stagione laziale sulla falsariga di quella precedente. Poi il blackout e le due sconfitte consecutive. Troppe per un club arrivato secondo in classifica e con ambizione di fare una stagione dello stesso livello. ‘Non eravamo noi, è stato un disastro il nostro inizio. Il gol? Merito di Felipe Anderson”, ha detto nel post partita. E a dettare la linea è stato lui con un gol da cineteca, nel campo intitolato al più grande di tutti.MERCATO – Eppure è stata un’estate – l’ennesima – di passione. Le voci di un addio si sono fatte risentire, e forte, durante gli scorsi tre mesi. Lo spagnolo è stato accostato ancora al Cadice, squadra per cui fa il tifo e di cui conosce molto bene il presidente. L’ex Liverpool e Vizcaino sono amici da sempre e proprio su questo legame, il numero uno del club aveva provato a coronare il sogno di riportarlo a casa. Sogno svanito, per ora. Com’è andata in fumo anche l’altra pista che ha accompagnato l’estate di Luis. Quella che l’avrebbe portato in Arabia Saudita. Come il suo socio Milinkovic-Savic, anche l’altra mezzala storica della Lazio ha subito le lusinghe dei club della Saudi Pro League ma, a differenza del serbo, ha detto no. Un’estate a tappe: il rifiuto di partire in ritiro con la squadra, le scuse chieste da Lotito, il caso scoppiato sui media e la pace fatta dopo varie peripezie. Tutto dimenticato.RINNOVO – Anzi, facendo seguire i fatti alle promesse, Lotito gli ha concesso il rinnovo di contratto tanto desiderato dallo spagnolo. Ha prolungato fino al 2028, guadagnerà 4 milioni netti più bonus e ha allontanato la scadenza che cadeva nel giugno 2025. Luis Alberto è qui per restare e tutti i tifosi della Serie A non possono che gioire.