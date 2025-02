Lazio, è ufficiale anche il 2003 Provstgaard

, proveniente dal Vejle Boldklub. Il calciatore classe 2003 vestirà la maglia numero 25”. Con questa nota ufficiale il club biancoceleste ha comunicato la definizione della seconda operazione nello spazio di poche ore dopo l'acquisto dall'Hellas Verona del centrocampista Reda Belahyane.Oliver Provstgaard è un difensore centrale di piede sinistro, danese, che nel corso di questa stagione ha disputato 16 partite in Superliga. Giocatore forte atleticamente e abile nel gioco aereo in virtù dei suoi 194 centimetri di altezza, arriva per offrire all'allenatore della Lazio Marco Baroni un'alternativa in più per il reparto arretrato, in cui Gila e Romagnoli sono i titolari indiscussi e Gigot è l'unica riserva a disposizione considerando il problema fisico di Patric.Per Provstgaard, capitano della nazionale Under 21 della Danimarca,