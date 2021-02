L'aumento delle sostituzioni possibili da tre a cinque ha spinto gli allenatori a gestire maggiormente i proprio giocatori. Con la nuova regola si può cambiare praticamente metà squadra, ed è chiaro che la maggior parte dei tecnici sfruttano suddetta possibilità. Tra questi vi è anche Simone Inzaghi. La sua Lazio cambia molto, soprattutto quando determinati calciatori sono ammoniti. Come riporta Il Corriere dello Sport c'è un calciatore biancoceleste che è stato sostituito più di tutti in stagione.



A sorpresa, si tratta di Lucas Leiva, uno dei pilastri del club capitolino. In stagione il brasiliano è stato sostituito ben 17 volte su 21 presenze, più di ogni compagno. Se si considera solo la Serie A, l'ex Liverpool mantiene il primato, col dato che scende a 14. Prima del lockdown Leiva era uno dei meno sostituiti. A fine febbraio scorso aveva concluso 10 partite interamente. Da dopo il lockdown, sia per la nuova regola dei cambi, sia per l'infortunio al menisco del ginocchio sinistro, sono arrivate solo 2 presenze per 90'.