Lo spogliatoio della Lazio non è compatto. In ritiro a Formello, in preparazione al match contro la Samp, Inzaghi sta agendo da psicologo, provando a ricompattare ul gruppo. Anche perchè la partita contro i doriani rischia di essere fondamentale. Dalla parte di Inzaghi c'è tutto il nucleo storico del gruppo, i senatori: Lulic, Immobile, Radu, Parolo e Leiva, più qualche giovane titolarissimo, come Milinkovic e Strakosha, oltre a Luiz Felipe, Wallace e Acerbi. Segnali di dissidenza e malcontento vanno cercati tra chi gioca meno: come riporta il Corriere della Sera, Caceres è uno dei più delusi, Cataldi non è felice di essere stato accantonato, lo stesso Murgia, ex Primavera, fino ad ora è stato utilizzato col contagocce.