Allenamento pomeridiano per la Lazio, che quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Circuiti d’attivazione in apertura per i biancocelesti che, in seguito, hanno svolto delle esercitazioni sul palleggio ed alcune combinazioni con tiri in porta. Fase atletica per i calciatori impiegati dal primo minuto contro il Milan, cross e conclusioni per il resto del gruppo.



La seduta è terminata con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura in vista del match con l’Apollon Limassol.