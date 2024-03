Lazio, ecco come sta Provedel: condizioni e tempi di recupero

Tommaso Fefè

Non ci sono fratture alla caviglia per Ivan Provedel. Questa la miglior notizia della mattinata in casa Lazio, dopo i primi accertamenti effettuati ieri sera. Il portiere biancoceleste dopo essere uscito dal campo senza poter poggiare il piede, per una dolorosa distorsione subita nella mischia finale in area avversaria, è stato trasportato subito in Paideia. Al momento però è ancora troppo presto per capire la reale entità dell'infortunio e i tempi di recupero.



Per tirare un sospiro di sollievo quindi i biancocelesti dovranno pazientare un altro po'. Troppo gonfia ancora la caviglia per valutare le condizioni dei legamenti: servirà perciò ripetere gli esami nei prossimi giorni. La certezza è che a Frosinone ci sarà Mandas a sostituirlo in campo. La migliore delle ipotesi per la Lazio, comunque complicata al momento da immaginare, è di rivedere Provedel per la sfida contro la Juventus in Coppa Italia, il 2 aprile, oppure direttamente per il derby di ritorno in Serie A, il 7. Ma si tratta solo di ipotesi; lo stesso staff medico del club ancora non si è sbilanciato.