"Ho quest’anno di contratto e, se le cose vanno bene, un altro. Penso che quello che mi resta del calcio è a Roma. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui", queste le parole recenti di Pepe Reina a Marca. Il portiere spagnolo ha fatto capire che con ogni probabilità rimarrà alla Lazio per un altro anno. Il suo contratto in scadenza nel 2022 prevede un'opzione per il 2023. Quando scatterà quest'ultima? Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il 39enne avrà un altro anno di contratto col club biancoceleste in caso di qualificazione in Europa. Quale Europa però? O Champions, o Europa League, non Conference.