Alessio Romagnoli continua ad essere un obiettivo caldo del mercato della Lazio. Gli ultimi contatti hanno portato ad un netto avvicinamento tra le parti in merito all’ingaggio che dovrebbe percepire il giocatore in uscita dal Milan. Prima però il club biancoceleste ha la necessità di trovare una soluzione per Francesco Acerbi, sotto contratto fino a giugno 2025 e con un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.