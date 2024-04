Lazio, ecco gli obiettivi rimasti per centrare l'Europa

La sconfitta nel derby compromette quasi irrimediabilmente. Se già prima dell’1-0 subito ieri sperare in una rincorsa ai primi quattro posti era pressoché utopico, visti gli 11 punti di distacco che c’erano dal Bologna, ora anche il quinto posto – che con tutta probabilità darà comunque accesso al massimo torneo continentale per il buon punteggio ottenuto dall’Italia nel ranking Uefa – sembra diventato una chimera.nelle condizioni attuali degli uomini di Tudor. In ogni caso, il tecnico croato ha assicurato che già dalla prossima gara contro la Salernitana la Lazio farà il massimo per onorare la stagione fino in fondo. La squadra lo deve ai suoi tifosi, sempre presenti in casa e in trasferta, ma soprattutto ha l’obbligo diEuropa o Conference League. E di possibilità in realtà ce ne sono più di quante si creda in questo momento di sconforto per i biancocelesti.

Intanto, la matematica in ogni caso non condanna ancora Immobile e compagni: pur ormai difficilissima, la Champions è ancora possibile. Parlando realisticamente però la Lazio può puntare adSì, esatto,, che come la Champions e come pure la meno nobile Conference, avrà una formula tutta nuova per l’anno prossimo, con conseguenti criteri di qualificazione aggiornati. Perciò, con il 5° posto in Serie A che garantirà l’accesso al torneo più importante, a quello immediatamente inferiore accederanno la sesta e la vincente della Coppa Italia. Qualora però a vincere la Coppa fosse una delle squadre già certe di partecipare alla Champions League o all’Europa League grazie al piazzamento in campionato,. Per lo stesso principio,in Serie A.

La Lazio è peraltro ancora in ballo proprio in Coppa Italia: un altro obiettivo che Tudor vuole provare a onorare fino in fondo, nonostante il 2-0 maturato all’andata contro la Juventus complichi molto le cose. Nell’altra semifinale si sfidano Fiorentina e Atalanta e i viola sono in vantaggio 1-0 dopo i primi 90 minuti. In caso di eliminazione, i biancocelesti allo stato attuale della Serie A, dovrebbero sperare inCosì, con Juventus e Atalanta da considerare già certe di una qualificazione europea tramite il campionato, alla Lazio rimarrebbe la magra consolazione (e unico stimolo per dare un senso al finale di stagione) di lottare per un posto nei tornei continentali meno nobili.