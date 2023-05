La Lazio di Maurizio Sarri è tra le più attive in ottica mercato, data la volontà di non farsi trovare impreparati nel corso dell’estate e di raggiungere obiettivi molto attenzionati. L’idea principale del direttore sportivo Igli Tare resta quello di rinforzare il centrocampo e per questo motivo la società avrebbe messo nel mirino due giocatori.



I NOMI - Secondo il Corriere dello Sport, il profilo principale è Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore, classe 1996, è tra i pilastri del Chelsea e rappresenta il sostituto perfetto nel caso Milinkovic-Savic dovesse partire. La sua valutazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Il secondo nome è quello di Lucas Torreira. L'ex Fiorentina, attualmente al Galatasaray, sta disputando un ottimo campionato in Turchia al fianco di Icardi e Zaniolo. Il prezzo del suo cartellino è di 15 milioni di euro, ma Tare ha idea di inserire Marcos Antonio come contropartita tecnica.