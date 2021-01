Il primo "round" tra Lazio e Atalanta è andato ai bergamaschi. Questi ultimi si sono imposti di nuovo 3-2 (stesso risultato del post lockdown) in una partita molto aperta e che ha visto la Lazio vanificare mezz'ora di superiorità numerica. Alla fine in semifinale ci va la squadra di Gasperini, ma quella di Inzaghi domenica avrà già la possibilità di rifarsi, di nuovo al Gewiss Stadium. Tra l'altro, per il match di campionato il club capitolino è pronto a riabbracciare diversi giocatori importanti. Si tratta di Leiva, Luis Alberto e Caicedo, tutti e tre determinanti per le trame di gioco di Inzaghi. In più, il tecnico piacentino avrà a disposizione anche l'ultimo arrivato, Mateo Musacchio, ufficializzato ieri.