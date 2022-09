Terminata definitivamente la campagna abbonamenti della Lazio. Oggi a mezzogiorno si è chiusa anche la terza e ultima finestra concessa dalla società quest'anno per sottoscrivere le nuove tessere. Il dato finale recita 26913 abbonati, terzo più alto dell'era Lotito. Praticamente esauriti tutti i settori Nord e la Tevere parterre.



Il responsabile Marketing della società biancoceleste, Mauro Canigiani, ieri ai microfoni della radio ufficiale del club ha già annunciato che sono allo studio altre iniziative per i tifosi nelle prossime settimane. Intanto, già contro lo Spezia alla ripresa sarà sicuramente aperta alla vendita anche la Curva Sud dell'Olimpico (che per le partite casalinghe delle Aquile viene denominata "Curva Maestrelli", ndr).