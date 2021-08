Fares è sul mercato, ma non fuori rosa. Sarri non lo ha portato a Marienfeld perché l'algerino ha perso il passaporto e le rigidissime norme anti-Covid ne impedivano l'ingresso in Germania. La Lazio non aveva specificato il motivo, ma il suo nome non figurava nell’elenco dei 27 convocati e risulta in uscita sempre secondo il Corriere dello Sport.