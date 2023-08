Lazio in pressing per Ricci. I biancocelesti attendono a stretto giro una risposta dal Torino dopo le ultime due offerte messe sul tavolo: 20 milioni più 2 di bonus oppure 18 più più cartellino di Cancellieri. Se l'affare non andrà in porto Lotito ha comunque già pronto il piano B. A scriverlo questa mattina è il Corriere dello Sport, secondo cui patron laziale avrebbe messo nel mirino Mattéo Guendouzi, di proprietà dell'Olympique Marsiglia.



Franco-marocchino, classe '99, cresciuto nelle giovanili del PSG e poi passato per il Lorient, l'Arsenal e l'Herta Berlino. Ha scelto di difendere i colori della nazionale transalpina con la quale ha anche preso parte agli ultimi mondiali in Qatar. Mediano tuttofare, con buoni piedi da costruttore di manovra, ma anche doti fisiche da interditore, può arrivare a costi inferiori rispetto a quelli di Ricci. L'OM ha aperto alla cessione e attende un'offerta ufficiale per intavolare un'eventuale trattativa.