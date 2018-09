Una pausa per riprendere il volo. Inzaghi ha un piano di recupero per far ritornare in forma la sua Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo due giorni di riposo, la Lazio si ritroverà domani a Formello. Non ci saranno i sei nazionali (Immobile, Strakosha, Milinkovic, Marusic, Badelj e Murgia), per tutti gli altri sono previsti lavori atletici mirati. Chi è meno in forma dovrà subire dei carichi maggiori Luis Alberto dovrà integrare anche un lavoro di fisioterapia, mentre Correa ha bisogno di benzina aggiuntiva. Un lavoro ad hoc, un vero e proprio piano per ritrovare una Lazio migliore di quella delle prime tre giornate.