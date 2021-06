La Lazio attende spasmodicamente novità sul fronte Correa. Il Tucu, impegnato in Copa America con l'Argentina, piace a molti club, tra i quali anche il Psg. Qualora arrivassero i 35-40 milioni di euro che sarebbe intenzionato a mettere sul piatto il club parigino, a quel punto il ds Tare potrebbe partire all'assalto di Julian Brandt, un suo pallino. Come riporta Repubblica, la proposta della Lazio per il talento tedesco è la seguente: prestito oneroso a circa 5 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 20. Formula che potrebbe ammorbidire le richieste del Borussia Dortmund.