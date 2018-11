La Lazio non molla Manuel Lazzari. Come scrive il Corriere dello Sport, il club biancoceleste, che per l’esterno della Spal ci ha già provato in estate, tornerà alla carica dal prossimo giugno. A gennaio il club estense non lo cede, inoltre la Lazio si sente sicura con Marusic e Patric; ma in estate tutto cambierà, e nell'affare può entrare anche Murgia.