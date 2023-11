Nel mirino della Lazio c’è Sávio Moreira de Oliveira, meglio conosciuto come Savinho, 19enne ala brasiliana. Nell’estate del 2022 è passato dall’Atletico Mineiro al Troyes, che rientra nell’orbita del Manchester City. In questa stagione è in prestito al Girona. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Lazio lo sta considerando per la prossima estate verso l’addio con Pedro e il rebus sul rinnovo di Zaccagni (in scadenza di contratto nel 2025).