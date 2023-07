La Lazio ha piazzato il primo colpo in entrata di questo mercato. Si tratta del centravanti argentino Valentín Castellanos, in arrivo dal New York City FC per 15 milioni di euro.



Classe '98, dalle caratteristiche fisiche simili a Immobile, l'anno scorso ha giocato in prestito al Girona collezionando 13 gol. Ieri sera a Villa San Sebastiano, a Roma (residenza di Lotito), è andata in scena una riunione tra gli agenti e la dirigenza biancoceleste per definire i dettagli dell'operazione. Presente anche il calciatore alla riunione. Il trasferimento sarà formalizzato nelle prossime ore.