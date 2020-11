L'allenamento di oggi è stato solamente di scarico, ma da domani si tornerà a fare sul serio. La Lazio dovrà infatti preparare tatticamente la sfida contro il Borussia Dortmund. Un match che potrebbe valere anche il primo posto del girone F di Champions League. Appuntamento alle ore 11:00 per la seduta di rifinitura a Formello. Di seguito, alle 15:30 la Lazio partirà dall'aeroporto di Fiumicino con l'aereo ufficiale biancoceleste. Una volta arrivati in Germania, Inzaghi e un tesserato si presenteranno in conferenza stampa al Signal Iduna Park alle ore 18:30 e subito dopo ci sarà il classico walk around sul campo.