C'è il rilancio di Lotito per Romagnoli: ora la fumata bianca è vicina. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. Il patron della Lazio, ora libero dall'incombenza dell'indice di liqudità, si è mosso ieri per accelerarela chiusura dell'accordo col difensore svincolato dal Milan. 2,7 milioni più bonus offerti per avvicinarsi la richiesta di 3 del centrale. Si sta lavorando per le commissioni, aggiunge il quotidiano, ma l'arrivo del classe '95 alla corte di Sarri è sempre più vicino.